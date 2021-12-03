BASMANE'DE METRUK BİNADA YANGIN

İZMİR'in Konak ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Basmane semtindeki Oteller Sokağı olarak da bilinen 1296 sokaktaki metruk bir binada çıktı. Binadan yükselen alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ettikleri yangını söndürdü. Ekipler, ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedenini tespit etmek için soruşturma başlattı.