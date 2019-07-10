Başmakçı'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde sivrisinek ve karasinek ile mücadele devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde sivrisinek ve karasinek ile mücadele devam ediyor.
Havaların ısınması ile artan sinek yoğunluğuna karşı Başmakçı Belediyesi ekipleri ilçede ağaçlık alanlarda, yeşil alanlarda ilaçlama çalışması yapıyorlar. Başmakçı Belediyesi Zabıta Müdürü Özcan Kurum, ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak sürecegini,çöp konteynırlarını da ilaçladıklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti
ABD'den Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıracak açıklama: Türk yetkililer sondaj çalışmalarını durdurmalı
Trafikte saldırıya uğrayan aracın sahibi: Hamile eşim olaydan sonra yaşadığı şok nedeniyle sancılandı
Son Dakika Haberleri