Başlık parası kaldırıldı, kız tarafının altın talebi sınırlandırıldı

24.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:28

Şırnak'ın Kumçatı Belde Belediyesi yetkilileri, kanaat önderiyle bir araya gelerek evlilik öncesi maddi sıkıntı yaşanmaması için karar aldı.

Geçen yıl Uludere'nin Şenoba, Hilal ve Uzungeçit beldelerinde alınan kararın benzeri merkeze bağlı Kumçatı Beldesi'nde de uygulamaya geçirildi.

Kumçatı Belde Belediye Başkanı Nimet Demir yaptığı açıklamada, bir gencin başlık parası ve altın talebini karşılayamadığı için intihar ettiğini belirterek, bu nedenle kanaat önderleriyle bir araya gelerek nikah masrafların azaltılmasını karar bağladıklarını söyledi.

Başlık parası ile nişanı kaldırdıklarını, kız tarafının düğün öncesi talep ettiği altını ise 2 bilezik, 75 santim zincir, küpe ve 2 yüzükle sınırlandırdıklarını vurgulayan Demir, "Bu sayede gençlerin evlenmelerinin önünü açtık. Nişanı ve verilen yemeği kaldırdık, 150 bin lira tutan altın harcamasını 50 bin civarına indirdik." dedi.

Nasırhan Mahallesi Muhtarı Nezir Bertan da, "Altın alamayan çoğu gencimiz evlenemiyordu. Aldığımız bu karara herkes çok sevindi." ifadelerini kullandı.

Gençler de karardan memnun

Kumçatı beldesi bekarlarından Ahmet Saltan alınan kararı desteklediklerini dile getirerek, "150 bin lira civarında altın evlenmemiz için büyük bir engel teşkil ediyordu. Biz gençler için çok olumlu bir gelişme, emeği geçen büyüklerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA