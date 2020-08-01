Başlık parası biriktiren besici: Kurbanlıkları satamadım, bu yıl da evde kaldım
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Başlık parası biriktiren besici: Kurbanlıkları satamadım, bu yıl da evde kaldım

ADANA'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de kurban pazarlarında kıyasıya pazarlıklar sürdü.

Başlık parası biriktiren besici: Kurbanlıkları satamadım, bu yıl da evde kaldım
01.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:41

ADANA'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de kurban pazarlarında kıyasıya pazarlıklar sürdü. Pazarlıkların koronavirüs salgını nedeniyle değneklerle yapıldığı pazarda kurbanlık satan Musa Kaplan (22), satışların az olduğunu belirterek, "Bu yıl evlenmek istedim, 50 bin lira başlık parası istediler. Paranın 25 bin lirasını tamamladık ama piyasa düştü. Bu yıl da evde kaldım" dedi.

Kentteki kurban pazarlarında alışverişlerini Kurban Bayramı'nın 2'nci gününe bırakan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Fiyatların yüzde 10 düştüğü pazarda, vatandaşlar ucuza kurbanlık almak için sabahın ilk saatlerinde kurban pazarlarının yolunu tuttu. Kurbanlık almak isteyenlerle besiciler sıkı pazarlıklar yaptı. Koronavirüs salgının nedeniyle pazarlıklar 'çoban değnekleri' ile yapıldı.

PİYASA DÜŞÜNCE EVDE KALDIMEvlenmek için para biriktirdiğini belirten besici Musa Kaplan, "Normalde bin 300 liraya sattığımız koyunları, 900 liraya satıyoruz. Piyasa düşünce koyunlar elimizde kaldı. 90'a yakın koyunumuz vardı, 40 tanesi kaldı. Bu sene evlenmek istedim, 50 bin lira başlık parası istediler. Paranın 25 bin lirasını tamamladık ama piyasa düştü. Bu yıl da evde kaldık. Gidip isteyeceğiz" dedi, "Vermezlerse kaçırırız" diye de espri yaptı. Kaplan, vatandaşlara "Bekarım, evlenemedim. Evde kaldım. Gelin kurbanlığı benden alın" diye seslenerek kurbanlıklarını satmaya çalıştı.UCUZ DİYE BAYRAMDA GELİYORLAR10 yıldır koyun besleyen Ömer Ergin ise Sivas ve Kars'tan getirdikleri koyunları satmaya çalıştıklarını belirterek, "Bayramdan önce koyun alamayanlar, daha ucuz olduğu için bayramda geliyorlar. Biz de koyunlar elimizde kalmasın diye yüzde 10 indirime gittik. Bugün pazar biraz daha durgun aslında. Hiçbir gün arife ya da bayramın birinci günü gibi olmaz ama ilgi var. Koyunlarımızın 250'ye yakınını sattık. Elimizdeki koyunları bitirmeye çalışıyoruz" dedi.

Satıcıyla kıyasıya pazarlığın ardından kurbanlıklarını alan Turan Bahadır da, "Fiyatlar pahalı değil, normal. Geçen yıl daha pahalıydı. Bugün daha ucuz diye geldik ve fiyatlar bayağı düşmüş" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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