Başlıca Finansal Kuruluşların Liderleri Çin Ekonomisine Güven Duyuyor

Çin Başbakanı Li Keqiang, başkent Beijing'de düzenlenen "1+6" Yuvarlak Masa Toplantısı'nda küresel ekonomik ve finansal kuruluşların yöneticileriyle bir araya geldi.

Başbakan Li'nin evsahipliğinde ikinci kez gerçekleşen buluşmaya Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, IMF Başkanı Christine Lagarde ve Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo'nun yanı sıra, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria ve G20 Finansal İstikrar Kurulu Mark Carney katıldı.

Finans liderleri, küresel ekonomi, çok taraflı ticaret rejimi, sürdürülebilir kalkınma ve Çin ekonomisinin yeniden yapılandırılması gibi konulara odaklandı.

SON 5 YILDA YENİDEN YAPILANDIRMAYA ODAKLANILDI:

Başbakan Li Keqiang'ın toplantıda verdiği bilgilere göre, yılın ilk yarısında Çin'in GSYH artışı yüzde 6,9 olarak kaydedilerek, Hükümet Çalışma Raporu'nda belirtilen yıllık hedefin içinde kaldı. Bu dönemde, her gün ortalama 16 bin yeni şirket resmen kuruldu.

Başbakan Li, diyalogda, geçtiğimiz beş yılda Çin'in ekonominin yeniden yapılandırılmasına odaklandığını da belirterek, "Çin ekonomisi istikrar kazandı, dünyanın ekonomik büyümesine yüzde 30'luk katkı yaptı" dedi.

Li Keqiang'ın açıklamalarına göre, son dört yılda kentlerde yıllık ortalama 13 milyon yeni istihdam yaratılırken, bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 800 bin fazla istihdam yaratıldı.

Başbakan Li Keqiang, ülke genelinde başlatılan girişimcilik ve inovasyon inisiyatifiyle elde edilen sonuçları da değerlendirdi.

Li: Ekonominin niteliği ve verimliliği yükseliyor

Ekonomideki yapısal reformların etkilerinin görülmeye başladığına dikkat çeken Li Keqiang, iç tüketimin ekonominin en önemli motoru hâline gelmesinin yanı sıra, hizmet sektörünün en büyük katma değer, vergi geliri ve istihdam fırsatı sağlayan sektör olduğunu belirtti.

Ekonomik büyümenin tüketim, yatırım ve ihracat arasında denge sağlanarak ilerlediğine işaret eden Li, şunları söyledi:

"Yılın ilk yarısında ekonomi yüzde 6,9 büyüdü. Son birkaç aydaki ekonomik gidişata göre ilk 6 aylık büyüme eğilimi sürecek. Çin'in genel ekonomik durumunda büyük bir değişiklik olmayacak. Bununla birlikte, ekonominin niteliği ve verimliliği de artıyor. Çinli işletmelerin kârları son birkaç ayda iki haneli artışlarını sürdürüyor."

Başbakan Li Keqiang, söz konusu toplantının, Çin'in çok taraflılık ilkesini izlediğini ve sorumlu bir büyük ülke olarak uluslararası toplumla iletişimini güçlendirdiğini göstermesi nedeniyle çok önemli olduğunu vurguladı.

Dünya ekonomisinin toparlandığını, fakat halen büyük belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu kaydeden Başbakan Li, serbest ticarete dayalı çok taraflı ticaret mekanizmalarının korunması gerektiğinin de altını çizdi. Li, ticari dengesizliklerin çözülmesi ve karşılıklı fayda getiren neticeler alınması için daha fazla açıklığa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Li Keqiang, diğer ülkeleri kendi mukayeseli üstünlüklerini geliştirerek, küresel ekonomik kalkınmaya katkı yapmaya çağırdı.

Yabancı yöneticilerden Çin'e övgü

Toplantıda Çin ekonomisinin durumunu değerlendiren altı örgütün yöneticileri, Çin'in toplu girişimcilik ve inovasyon ile piyasa canlılığını artırırken, iş ortamını iyileştirdiğini, ekonomik büyüme, yapısal reformlar ve riskleri önleme alanlarında da sıçramalar kaydettiğini belirtti.

Yöneticiler, Çin'in çok taraflılık ve serbest ticarete de büyük önem verdiğine, Çin ekonomisinin istikrarlı büyümesinin dünya ekonomisinin toparlanması ve büyümesine güç kattığına dikkat çekti.

Dünya Banka Başkanı Kim, yapılan toplantının önemini şu sözlerle anlattı:

"Bugün çok verimli ve derin tartışmalar gerçekleştirildi. Çin'e çok taraflılığa verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Çok taraflı kuruluşlara ve uluslararası işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemdeyiz."

IMF Başkanı Lagarde ise Çin ekonomisinin istikrarlı ve olumlu eğilimini koruduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yıl Çin'in ekonomik büyümesine dönük beklentimizi yüzde 6,7'ye çıkardık. Niçin? Çünkü bir yandan küresel ekonomik büyüme olumlu bir eğilim gösteriyor. Diğer yandan Çin, yıllık ekonomik büyüme hedefini gerçekleştirmek için çeşitli ve uygun önlemler alıyor. Çin ekonomisinin yeniden dengeye kavuşmasında gözle görülür ilerlemeler kaydedildi. Yatırımdan tüketime, sanayiden hizmet sektörüne dönüşüm gibi. Bununla birlikte, Çin'de uygulanan reformların ve risk kontrolü tedbirlerinin etkilerini de gördük. Bu girişimler devam etmeli."