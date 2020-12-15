Başlıca Evlilik Türleri: Siz Hangi Kategoridesiniz?
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Başlıca Evlilik Türleri: Siz Hangi Kategoridesiniz?

15.12.2020 23:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:16
Başlıca Evlilik Türleri: Siz Hangi Kategoridesiniz?

Her ne kadar "evlilik işte" deyip geçsek de sonraları işin aslının pek de öyle olmadığını anlıyoruz. Evlilikler elbette çiftlerin dinamiklerine göre kendi içinde değişimler gösterir. Ancak şimdi size kendi ilişkinizin analizini yapmaya yardımcı olacak 4 farklı evlilik kategorisini açıklıyoruz.

Dramatik evlilik& ;

Bu tür çiftler sıklıkla kavga eder. Aslında birlikte kalmaları garip, çünkü birbirlerini mutlu olmaktan çok mutsuz ederler. Ayrıca, birkaç haftada bir ayrılıp yeniden bir araya gelme eğilimindedirler.

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 23:18:47. #1.15#
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