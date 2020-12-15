Başlıca Evlilik Türleri: Siz Hangi Kategoridesiniz?

Her ne kadar "evlilik işte" deyip geçsek de sonraları işin aslının pek de öyle olmadığını anlıyoruz. Evlilikler elbette çiftlerin dinamiklerine göre kendi içinde değişimler gösterir. Ancak şimdi size kendi ilişkinizin analizini yapmaya yardımcı olacak 4 farklı evlilik kategorisini açıklıyoruz.