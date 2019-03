Başlattığımız Destek Çalışmaları Hızla Devam Edecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülke olarak spor kültürünü daha da yaygınlaştırmamız gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Kasapoğlu, Eskişehir'de İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü seminer salonunda amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de spor ve sporcuyla ilgili daha ciddi bir takım yatırımları el birliğiyle hayata geçireceklerini söyleyen Kasapoğlu, ülkenin 17 yılda dünyanın en ciddi tesisleşmesine sahne olduğunu belirtti.

Dünyada bu kadar kısa bir sürede bu tesisleşmenin bir örneğinin olmadığını göğüslerini gere gere söylediklerini ifade eden Kasapoğlu, "Ama bu yeterli değil. Niçin yeterli değil. Ülke olarak spor kültürünü daha da yaygınlaştırmamız gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte biz özellikle yerel yönetimlerimizle sporu tabana yaymakla ilgili olarak pek çok projeyi, yatırımı devreye alacağız." şeklinde konuştu.

Eskişehir'in dinamik, genç ve sporsever bir nüfusa sahip olması açısından özellikli bir il olduğunu anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede biz de inşallah gerek büyükşehir belediye başkan adayımızla, gerek ilçe belediye başkan adaylarımızla çok güzel projeleri konuştuk ve en kısa sürede bunları harekete geçireceğiz. İnsanımızın yürüyerek ulaşabileceği yüzme havuzları, spor alanları, basketbol, voleybol salonları olmak üzere. Spor, her birimizin yaşamında nasıl daha fazla yer alır ve her birimizin nasıl günlük aktivitesi haline gelir bunun arayışı, bunun çalışması ve gayreti içerisinde olacağız. Ben buradaki en önemli partnerlerimizden, çalışma arkadaşlarımızdan birinin de amatör spor camiamız olduğuna inanıyorum."

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun Türkiye'nin en büyük gönüllü kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Her bir arkadaşımızı ayrı ayrı tebrik etmek isterim. Biz de inşallah bundan sonraki süreçte tıpkı bugüne kadar olduğu gibi amatör spor kulüplerimizin yanında yer alacağız. Gerek maddi desteklerimizle gerek ayni desteklerimizle ve gerekse manevi olarak her konuda tüm kapıları sizler için sonuna kadar açarak her zaman birlikte yer alacağız. Bu manada Eskişehir'deki amatör spor kulüp camiamızın bu yürüyüşte, sporu tabana yayma ve bundan sonraki süreçte sportif başarı adına daha ciddi başarıları arayışında olma yürüyüşünde bizlerle beraber olacağına ve bize güç katacağına inanıyorum. Başlattığımız destek çalışmaları hızla devam edecek. Amatör spor kulüplerimize olan desteğimizi bu sene yine tekrarlayacağız."

Alışılagelmişin dışında projeler üretmeleri gerektiğine dikkati çeken Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bize yeni projeler lazım. Alışılagelmişin dışında projeler üretmemiz lazım. Sizlerden beklentimiz bu. Sadece futbolu değil diğer sporları, diğer branşları öne çıkarmamız lazım. Elbette bununla da birlikte kulüpleri yaygınlaştırmamız gerekiyor. Kulüp sayılarını arttırmamız gerekiyor ve bu kulüplerin hakikaten bizim yaptığımız bu tesislerden çok daha fazla kullanmasına yönelik sizlerden proje bekliyoruz. Biz inşallah gerek merkezi hükümet, gerek bakanlık olarak ve gerekse yerel yönetimlerle birlikte bu işe çok daha fazla zaman ayıracağız, daha fazla finansal bütçe ayıracağız. Ama sizlerin de bu konudaki tabana yayma noktasındaki motivasyonunuzun çok daha yükseklerde olmasını temenni ediyoruz ve buna inanıyoruz. İnşallah Eshişehir'den nice şampiyonların yetişeceğine inanıyorum. Butik havuz projelerimiz var. Kolay işletilebilir, insanımızın evinden, işinden yürüyerek gidebileceği ve gece gündüz kullanabileceği 7 gün 24 saat esasına uygun bu havuzlarla Eskişehir'de yüzme bilmeyen kalmayacak. Ben bu konuda en büyük partnerimizin yine siz değerli amatör spor kulüp camiamızın olduğuna inanıyorum."

Kaynak: AA