Başköy tipi altında

Başköy tipi altında

KARS'ın Selim İlçesi'ne bağlı Başköy'de etkili olan şiddetli tipi günlük yaşamı adeta felç etti.

Dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam ederek gece de etkisini sürdüren tipi köylüleri evlerine hapsetti. Görüş mesafesinin de yer yer 10 metreye kadar düştüğü Başköy'de tipi altında hayvanlarına bakmak zorunda kalan köylüler zor anlar yaşadı. Yollarda oluşan tipi sürgünleri ve buzlanma da sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı