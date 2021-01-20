Başköy tipi altında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Başköy tipi altında

20.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:21
Başköy tipi altında

Başköy tipi altındaKARS'ın Selim İlçesi'ne bağlı Başköy'de etkili olan şiddetli tipi günlük yaşamı adeta felç etti.

Başköy tipi altında

KARS'ın Selim İlçesi'ne bağlı Başköy'de etkili olan şiddetli tipi günlük yaşamı adeta felç etti.

Dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam ederek gece de etkisini sürdüren tipi köylüleri evlerine hapsetti. Görüş mesafesinin de yer yer 10 metreye kadar düştüğü Başköy'de tipi altında hayvanlarına bakmak zorunda kalan köylüler zor anlar yaşadı. Yollarda oluşan tipi sürgünleri ve buzlanma da sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Can Yaman Cemre Kemer Hande Erçel Ceyda Düvenci
Spor Ömer Ali Sergen Yalçın Stjepan Tomas Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başköy tipi altında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 09:21:30. #1.15#
title