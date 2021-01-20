Başköy tipi altında
20.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:21
Başköy tipi altındaKARS'ın Selim İlçesi'ne bağlı Başköy'de etkili olan şiddetli tipi günlük yaşamı adeta felç etti.
Başköy tipi altında
KARS'ın Selim İlçesi'ne bağlı Başköy'de etkili olan şiddetli tipi günlük yaşamı adeta felç etti.
Dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam ederek gece de etkisini sürdüren tipi köylüleri evlerine hapsetti. Görüş mesafesinin de yer yer 10 metreye kadar düştüğü Başköy'de tipi altında hayvanlarına bakmak zorunda kalan köylüler zor anlar yaşadı. Yollarda oluşan tipi sürgünleri ve buzlanma da sürücülere zor anlar yaşattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı