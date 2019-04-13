Başkonsolos Rogoza'dan Tebrik Ziyareti

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçilen Ümit Uysal'a tebrik ziyaretinde bulundu. Başkonsolos Rogoza, günün anısına aynı zamanda ülkenin simgesi olan matruşka bebek hediye etti.

Muratpaşa'da yüzde 65'lik oy oranıyla yeniden belediye başkanlığına seçilen Ümit Uysal'ı tebrik ve kutlama ziyaretleri devam ediyor. Başkan Uysal, hemşeri dernek ve vakıflarından sivil toplum kuruluşlarına ve "Komşularım" diye seslendiği ilçe sakinleri için açık kapı uygulamasına geçti.

Başkan Uysal'ı kutlamak için Muratpaşa Belediyesi'ne gelenler arasında Antalya'da yerleşik yabancıların da kurduğu dernekler de yer aldı. Muratpaşa Belediyesi'nin Kaleiçi Old Town Festivali, Yöreler Renkler Festivali gibi önemli etkinliklerinde yer alan Rusya Dostluk ve Kültür Derneği, Başkanı Marina Sorokina ve üyeleriyle birlikte Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Sorokina, günün anısına Başkan Uysal'a küçük bir tablo hediye ederken Muratpaşa'da herkesi birlikte yaşamaktan gurur duyacağı bir kent haline getirdiği için teşekkür etti ve yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza da Başkan Uysal'a tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Uysal'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla kutlayan Başkonsolos Rogoza, günün anısına aynı zamanda ülkenin simgesi olan matruşka bebek hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA