Başkonsolos Karartı: Failleri Yakalanmazsa Yenileri de Olur

ALMANYA'nın Darmstadt kentinde terör örgütü PYD/ PKK yandaşlarının saldırdığı Türklere ait cami ve iş yerlerini ziyaret ederek bilgi alan Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, bir aydan fazladır terör örgütü PKK'ya mensup oluşumların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında Türk kurumları ve iş yerlerine yönelik saldırı çağrılarında bulunduğunu belirterek, "Bunlar sır değil, bunları emniyet makamlarıyla da paylaştık. Saldırılar son bir aydır sadece kendi görev bölgemizde değil, Almanya genelinde artarak devam etti. Bundan da büyük üzüntü duyuyoruz. Bu saldırılarda bir can kaybının olmaması, ciddi bir maddi zararın olmaması tesellimiz ama bu saldırılar başlı başlına endişe verici. Bunu da son olarak Darmstadt Emniyet Müdürü ile paylaştım" dedi.

BİZE SÖZ VERDİ

Darmstadt Emniyeti'ne, söz konusu saldırıların PKK'nın sosyal hesaplarında paylaşıldığını da aktardığını anlatan Karartı, "Bu saldırıyı gerçekleştirme potansiyelini taşıyan insanların, kişilerin nerelerde olabileceği, nerelerde yuvalandığı Darmstadt Emniyeti'nin benden daha iyi bilebileceği bir durum. Emniyet yetkililerinin olayı ciddi şekilde ele almaları gerekiyor. Kararlılık, dürüstlük ve samimiyetle bu olayların üzerine gidildiği takdirde bu saldırganların, faillerin yakalanması mümkün. Emniyet yetkilileri bize bu soruşturmayı ciddiyetle yürüteceklerine dair söz verdi. Umuyorum, failleri meçhul kalmaz çünkü meçhul kalırsa yeni saldırılar için cesaretlendirici bir faktör olur" dedi.

NE OLMUŞTU

PYD/PKK yandaşları, Hessen eyaletine bağlı Darmstadt kentinde geçen Cumartesi sabaha karşı Hilal Seyahat Acentesi'ne, pazar sabahı da Tuana Restoran ile Avrupa Türk İslam Birliği'ne bağlı Emir Sultan Camisi'ne saldırmış, cami ve iş yerlerinin camlarını kırıp duvarlarına siyasi içerikli mesajlar yazmıştı.