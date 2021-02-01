Başkonsolos Gauvin'den Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette olası iş birlikleri, üniversitenin geniş bir çalışma başlattığı ve Fransızca "Rouge d'Andrinople" olarak bilinen Edirne kırmızısının Türkiye ve Fransa arasında bir köprü misyonu üstlenmesi ve iki ülkenin ortaklaşa faaliyetler gerçekleştirebileceği gündeme geldi.

Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, üniversite çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Yükseköğretim düzeyinde iş birliklerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde ortaklaşa hareket edebileceklerini belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesi olarak özellikle Balkanlar olmak üzere yurtdışında birçok çalışma ve proje yürütüyoruz. 80 üyesi ile etkin bir birlik olan ve daimi genel sekreterliğini yaptığımız Balkan Üniversiteler Birliği dahilinde yurtdışında çok geniş bir iletişim ağımız var. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere kültür ve sanat işlerinde de yurt dışında çok sayıda faaliyetler gerçekleştirerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Başkonsolos Gauvin de Trakya Üniversitesi koordinatörlüğünde Edirne kırmızısı ile ilgili başlatılan çalışmalara destek olabileceklerini belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Fransa Edirne Fahri Konsolosu Dr. Ercan Dursunoğlu'nun da yer aldığı ziyarette ayrıca Trakya Üniversitesi'nin UNESCO konusunda yaptığı çalışmalar da görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar