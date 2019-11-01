Başkonsolos Erciyes Almanya'da saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

01.11.2019 13:38

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Almanya'nın Wassenberg beldesinde dün saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti.

Erciyes ziyaretinde, saldırıya uğrayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Wassenberg Selimiye Camisi cemaatine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hastalıklı zihniyetin tezahürü olan çirkin saldırıyı kınadığını belirten Erciyes, failin ya da faillerin bir an önce yakalanıp adalet önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Erciyes, ibadet yerlerinin kutsal mekanlar olduğunu, ibadet yerlerini hedef alan ve cemaatin huzurunu bozan saldırılara toplumun her kesiminin kuvvetli tepki vermesi gerektiğini ifade ederek, olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Olay

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan DİTİB Wassenberg Selimiye Camisi'ne dün ikindi namazının ardından yerel saatle 16.00 sularında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırıda ibadethanenin kadın ve erkek giriş kapısına dışkı sürülerek cami kirletilmişti.

Cemaat tarafından polise bildirilen saldırının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA