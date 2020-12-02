Başkonsolos Dimitrov, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti
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Başkonsolos Dimitrov, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti

02.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:54
Başkonsolos Dimitrov, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, Başkonsolos Dimitrov'i makamında kabul etti.

Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkonsolos Dimitrov'a kent hakkında bilgi verdi. Ziyarette Dimitrov, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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