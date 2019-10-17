Başkonsolos Cebeci, PKK'lılar tarafından yaralananları ziyaret etti - LÜDENSCHEİD

17.10.2019 04:14

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya'nın Lüdenscheid kentinde terör örgütü PKK/PYD yandaşlarınca yaralanan 4 Türk kökenli Alman vatandaşını, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Başkonsolos Cebeci, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulunarak, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Cebeci, "Son dönemlerde gerek vatandaşlarımıza gerekse mekanlarına yönelik saldırılar arttı. Bu işi önlemek Alman güvenlik güçlerinin görevi, kendilerine sürekli söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz." dedi.

Sırtından bıçakla ağır yaralanan M.P, başından geçenleri Cebeci'ye anlattı.

M.P, merdivenlerin başında duran 15-20 gencin ellerindeki Türk bayrağını görünce, kendisinin de bayrağın ucundan tuttuğunu, daha sonra kalabalık bir grubun saldırısına uğradıklarını, sonrasını hatırlamadığını söyledi.

M.P.'nin eşi R.P. ise eşinin olaylarla hiçbir alakası olmadığını belirterek, "Eşim bir mağazaya alışverişe gidiyor, bakıyor dışarıda insanlar toplanmış, kenarda durum izlerken, kalabalık ortasına alıyor ve bu hale getiriyor. Oysa eşimin olaylarla hiçbir alakası yok. Videolarda da izledim, orada iki polis var, eşimi araya alıyorlar ve o polisler olaya hiç karışmıyorlar." dedi.

Eşinin henüz tehlikeyi atlatamadığını belirten R.P, "Henüz yeni kendine gelmeye başladı. Başına büyük darbe almış, dizinde bir sorun var. Bıçak sırtından girip karın boşluğuna gelmiş, bağırsağında zedelenme var dediler. Bıçaklanan yere dikiş attılar. İç kanama ihtimaline göre birkaç gün daha hastanede tutacaklarmış." ifadelerini kullandı.

Olay

Lüdenscheid kentinde dün akşamüstü meydana gelen olayda, biri ağır olmak üzere 4 kişi PKK/PYD yandaşlarınca yaralandı.

Türk kökenli Alman vatandaşı olan 50 yaşındaki M.P. sırtından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının saldırısı sonrası hafif yaralanan diğer üç kişi de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Kaynak: AA