Baskonia, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri'yi kadrosuna kattı Baskonia Kulübü, Fransa'nın ASVEL ekibinden ayrılan 25 yaşındaki Jekiri ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Baskonia Kulübü, Fransa'nın ASVEL ekibinden ayrılan 25 yaşındaki Jekiri ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Türkiye'de Bandırma Kırmızı, Gaziantep Basketbol ve Belçika'da Oostende formaları da giyen 2,12 metre boyundaki Jekiri, geçen sezon ASVEL'e imza atmıştı.

Fransa liginde 7,8 sayı, 6,2 ribaunt ortalamaları yakalayan Jekiri, THY Avrupa Ligi'nde ise maç başına 8,7 sayı, 7,5 ribauntla oynamıştı. Jekiri, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en fazla ribaunt alan (202) oyuncusu olmuştu.

Kaynak: Hürriyet