Baskonia, ABD'li oyuncu Alec Peters'ı transfer etti THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Baskonia Basketbol Takımı, Anadolu Efes'ten ayrılan ABD'li oyuncu Alec Peters'ı kadrosuna kattı.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Baskonia Basketbol Takımı, Anadolu Efes'ten ayrılan ABD'li oyuncu Alec Peters'ı kadrosuna kattı.

Baskonia Kulübü, uzun forvet pozisyonunda görev alan 25 yaşındaki Peters ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Peters, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon Anadolu Efes ile çıktığı 27 maçta 4,2 sayı ve 2,1 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı. Ligde ise 11 müsabakada lacivert-beyazlı formayı giyen 2,06 metre boyundaki ABD'li basketbolcu, 11,3 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,8 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Kaynak: AA