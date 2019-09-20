"Başkomser Nevzat, rastlantı sonucu ortaya çıktı"

20.09.2019 20:18

Yazar Ahmet Ümit, "Başkomser Nevzat, tümüyle rastlantı ya da biraz zorunluluk sonucu ortaya çıkan bir karakter." dedi.

Polisiye yazarı Ümit, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan yeni romanı "Aşkımız Eski Bir Roman"ın basın toplantısına katıldı.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, Yapı Kredi Kültür Sanat - Loca'daki etkinlikte, ilk günden bu yana temel amaçlarının okurlarını nitelikli kitaplarla buluşturmak olduğunu söyledi.

Gürgen, yakın dönemde bütün kitaplarının Yapı Kredi Yayınları tarafından basılacak olan Ahmet Ümit'in yeni romanının raflarda yerini almaya başladığını kaydetti.

"Aşkımız Eski Bir Roman", Ahmet Ümit'in 27. kitabı

Ahmet Ümit, "Aşkımız Eski Bir Roman"ın 30 yıllık yazarlık hayatında, okurlarıyla buluşan 27. kitabı olduğunu anımsatarak, 13 romanın dördünde Başkomser Nevzat'ın yer aldığını, diğerlerinin bağımsız romanlar olduğunu kaydetti.

"Başkomser Nevzat, tümüyle rastlantı ya da biraz zorunluluk sonucu ortaya çıkan bir karakter." diyen yazar, romanındaki bu karakterin "Sis ve Gece" yayımlandıktan sonra 1998 yılında bir gazetede hikaye yazmaya başlamasıyla ortaya çıktığını ifade etti.

Ümit, bir gerçek kişi ve iki sinema karakteri olmak üzere üç figürden yola çıkarak yazdığı Başkomser Nevzat'ı "Eski İstanbullu kendisi, Balat'ta bir evi var. Karısıyla kızı kendisi için koyulan bir bombanın patlaması sonucu öldürüldü hala onların katilini bulamadı. İstanbul'daki cinayet masasının çok önemli bir elemanı." ifadeleriyle anlattı.

"Bu kitap bir tür başlangıç"

Romanında içinde Nevzat'ın olduğu üç farklı hikayeye yer verdiğini belirten Ümit, şunları söyledi:

"Bildiğiniz hakiki klasik damardan polisiye. Polisiyede 'Katil kim?' sorusunun etrafında gezeriz ya saf polisiye yani. Cinayetler işleniyor, Başkomser Nevzat ve ekibiyle beraber olayı çözmeye çalışıyoruz. Okur da cinayetlerin peşinde koşan kişiler. Bu kitap büyük bir edebiyat şöleninin ilk kitabı, bir tür başlangıç. Planımız şu, giderek araya bir şeyler koyup en sonunda şu an üzerinde çalışmakta olduğum 'Berlin-Bergama' romanını yayımlamak. Asıl tarihi tezli olan roman o, ona çalışıyorum."

İlk kitabının Deniz Yayıncılık, daha sonra Cem Yayınevi, Can Yayınları, Om Yayınları, Doğan Kitap ve Everest Yayınları'ndan yayımlandığını anlatan Ümit, son romanıyla birlikte kitaplarının Yapı Kredi Yayınlarından çıkacağını ifade etti.

"Romancının malzemesi hakikattir." diyen Ümit, kendi hayatını ve yaşadıklarını da kaleme almak istediğini ayrıca 15 Temmuz konusunun da çok iyi bir roman olabileceğini fakat taşların yerine oturmasını beklediğini belirtti.

Yazar Ahmet Ümit, basın toplantısının ardından yeni romanını satın alan ve imzalatmak isteyen okurlarıyla bir araya geldi ve sohbet etti.

Ümit'in ünlü roman karakteri Başkomser Nevzat, üç hikayeden oluşan kitapta tüm hikayelerin odak noktasında yer alıyor.

Üç farklı novelladan oluşan kitaptaki hikayelerde, önemli bir buluşun ardından ortadan kaybolan ünlü bir Rus bilim insanı, zenginlerin görkemli dünyasında geçen bir gizem ve kimsenin önemsemediği ama ölümü büyük sırlar barındıran bir overlokçu kızın cinayeti işleniyor.

Kaynak: AA