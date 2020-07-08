Başkomiserim diyerek dolandırdı, 5 saat sonra yakalandı
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Başkomiserim diyerek dolandırdı, 5 saat sonra yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde telefonla aradığı yaşlı çifti sivil polisim, Başkomiserim diyerek dolandıran şüpheli şahıs, aldığı altınlar ve paralar ile birlikte 5 saat sonra Aliağa'da yakalandı.

Başkomiserim diyerek dolandırdı, 5 saat sonra yakalandı
08.07.2020 01:21 | Son Güncelleme: 08.07.2020 01:25

İzmir'in Menemen ilçesinde telefonla aradığı yaşlı çifti sivil polisim, Başkomiserim diyerek dolandıran şüpheli şahıs, aldığı altınlar ve paralar ile birlikte 5 saat sonra Aliağa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Menemen'in Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin ve Emine Kuşçu çiftinin yaşadığı ikametin kapasına 'postaneye gelin' yazılı kart yapıştırıldı. Kartı alarak postaneye gitmek için evden çıkan Hüseyin Kuşçu'nun bir süre sonra telefonu çaldı. Kuşçu'yu arayan kişi kendini Başkomiser olarak tanıttı ve bir süre yaşlı adamı 'dolandırıcılığa karışmışsınız, size yardım edeceğim' diye oyalayarak güvenini kazandı. Sonrasında yaşlı adamı şaşırtmak için sorular sorarak banka ve adliye önüne yönlendirmelerde bulundu. Yaşlı adamdan bir süre sonra eşinin de telefonunu isteyerek irtibata geçti. Emine Kuşçu ile irtibata geçen dolandırıcı sonrasında onuda ikna ederek altınlarla beraber evden çıkmasını istedi. Bir süre yaşlı kadını da yönlendirmelerle oyalayan R.Y., 'sizler dolandırıcılığa karışmışsınız ve Menemen'de bir kuyumcuya sahte altınlar vermişsiniz sizden şikayetçi, altınları gelip sizden alayım eşini de eve gönderiyoruz korkmayın size yardımcı oluyorum' diyerek aldığı altınlarla kayıplara karıştı. Ayrı ayrı evlerine dönen yaşlı çift dolandırıldığını anlayınca Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşadıklarını anlattı. Altınları teslim ettikleri yerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 27 adet Cumhuriyet altını, 2 Adet Burma Bilezik ve 4 bin TL ile birlikte şüphelinin ticari taksiye binip Aliağa ilçesine gittiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısından alınan talimat ile Aliağa'ya giderek ticari taksi şoförleriyle irtibat kuran ekipler, altınların konulduğu boş çantayı zanlının evinin yakınlarında bulunan çöpün kenarına bırakılmış şekilde buldu.

Altınların bir kısmını boşandığı eşine vermiş

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde R.Y., abisinin evinde kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan R.Y., altınların bir kısmını Aliağa'da bir kuyumcuda bozdurduğunu ve nakit parayı harcadığını itiraf etti. Kalan altınların da boşandığı eşi S.D'ye teslim ettiği öğrenilmesi üzerine ekiplerce Ş.D'ye ulaşılarak kalan altınlara el konuldu.

Gizli görevdeyiz diye ikna etmişler

Yaşadıkları kabus dolu anları anlatan Hüseyin Kuşçu, "Evimizin camına kağıt yapıştırıp, PTT'ye gelince nüfus cüzdanı değiştirin yazmışlar. PTT'ye giderek kuyrukta beklerken telefonum çaldı. Ben Başkomiser dedi ve seni dolandırmaya kalktılar, biz adamı yakaladık. Senin TC numaran ile işlem yapmışlar diyerek kendisine inandırdı. Tüm bilgilerim ellerinde vardı ve doğru bir şekilde telefonda bana söyledi. Adliyenin önüne gitmemi ve telefonu kapatmamamı istedi. Benden eşimin numarasını istedi fakat benim eşimi aramamam yönünde ise yönlendirdi. Karakola gitmek istedim 'gizli görevdeyiz' diyerek gitmemi engelledi. Önce Ziraat Bankası önüne göndererek beni bekletti ve sonrasında da devlet hastanesine gitmemi korona virüsten dolayı sağlık raporu almamı istedi. Bu sırada eşimle de görüşüyorlarmış ve onuda ikna etmişler. Altınları ve paraları teslim almak için çarşıya çağırmışlar" dedi.

Sivil polisiz diye kandırmışlar

Başından geçenleri anlatan Emine Kuşçu ise, "Telefonumu arayan kişi, evde altınlarımızın olduğunu ve altınların sahte olduğu için bizden şikayetçi olunduğunu söylendi. Polis ve jandarma evinizin etrafında, korkamanıza gerek yok diye de teselli edildim. Çarşıya gitmemi ve telefonu açık tutmamam tembihlendi. Önce sağlık ocağına, ardından da eczaneye giderek maske almamı istediler. Daha sonra, çağırdıkları yere gittiğimde oda geldi, sen hiç polise benzemiyorsun dedim. Teyze, 'sivil polisiz biz' diyerek kandırdı ama kameralara yakalanmışlar. Allah razı olsun polislerimizden hemen harekete geçtiler ve 5 saat içerisinde yakaladılar" diye konuştu.

Nitelikli dolandırıcılık ve kendini kamu görevlisi olarak tanıtma suçlarından toplamda 27 adet Cumhuriyet altını ve 2 adet bilezik ile birlikte Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şahsa Asayiş Büro Amirliğince hakkında işlem başlatıldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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