Baskına gelen polise bıçak ve balta ile direndi
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Baskına gelen polise bıçak ve balta ile direndi

12.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:07
Baskına gelen polise bıçak ve balta ile direndi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde duvar ve trafik tabelalarına yazı yazan ve gözaltına alınmak istenirken polise bıçak ve balta ile direnen şüpheli kısa süreli mücadelesi sonrası gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde duvar ve trafik tabelalarına yazı yazan ve gözaltına alınmak istenirken polise bıçak ve balta ile direnen şüpheli kısa süreli mücadelesi sonrası gözaltına alındı.

Olay, Dinar ilçesi Konak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçedeki duvar ve trafik tabelalarına çeşitli yazılar yazıldığı tespit edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin S.B. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Ardından operasyon yapan ekipler S.B.'nin Konak mahallesindeki evine gidince şahıs polise kapıyı açmayarak direnince ekipler kapıyı kırarak eve baskın yaptı. Bu defada evde eline aldığı bıçak ve balta ile polise direnen S.B., kısa süreli bir arbede sonrası kimse yaralanmadan etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Evde arama yapan ekipler, 1 adet balta, 2 adet bıçak, 2 adet muşta, 10 adet yasak kitap, tabelalara yazı yazmada kullanılan 22 adet keçeli kalem, 1 adet bandana, 1 adet yeşil zemin üzerine Arapça yazılar bulunan bayrak, 1 adet tablet ve 2 adet sprey boya ile muhtelif sayıda kendisinin hazırladığı bildiri ve dokümanlar ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR

Baskına gelen polise bıçak ve balta ile direndi
Baskına gelen polise bıçak ve balta ile direndi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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