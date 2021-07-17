GAZİOSMANPAŞA'DA BASKIN YAPILAN EVDEN UYUŞTURUCUSU ZULASI ÇIKTI
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GAZİOSMANPAŞA'DA BASKIN YAPILAN EVDEN UYUŞTURUCUSU ZULASI ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİOSMANPAŞA'da bir eve baskın yapan polis yemek masasının içine gizlenmiş 105 gram Kokain, uyuşturucu haplar ve kilolarca bonzai ele geçirdi.

GAZİOSMANPAŞA'da bir eve baskın yapan polis yemek masasının içine gizlenmiş 105 gram Kokain, uyuşturucu haplar ve kilolarca bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili karı koca iki şüpheli gözaltına alındı.

POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Gaziosmanpaşa, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan sokak çalışmaları sırasında bir evde çok miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinin ardından ekipler Merkez Mahallesi, Kalkandelen sokak üzerinde bulunan eve baskın yaptı. Zil çalınmasına rağmen evin kapısı açılmayınca, ekipler koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi.

YEMEK MASASINI UYUŞTURUCU ZULASI YAPMIŞLAR

Yapılan aramalarda evin oturma odasında birer kilogramlık poşetler halinde saklanmış 6 kilogram bonzai ele geçirildi. Aynı oda içerisinde bulunan yemek masasında arama yapan ekipler masanın içine gizlenmiş halde 105 gram kokain 5 kutu 50 milimlik amonyak ve 7 adet mor renkli uyuşturucu hap ele geçirdi. Evde yapılan aramada uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazide bulundu.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ele geçirilen evin Bilal Y. ve Özgül Y. çiftine ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda Düzce'de oldukları belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Düzce İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler İstanbul'a getirildi. İşlemleri Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

GAZİOSMANPAŞA'DA BASKIN YAPILAN EVDEN UYUŞTURUCUSU ZULASI ÇIKTI
GAZİOSMANPAŞA'DA BASKIN YAPILAN EVDEN UYUŞTURUCUSU ZULASI ÇIKTI
GAZİOSMANPAŞA'DA BASKIN YAPILAN EVDEN UYUŞTURUCUSU ZULASI ÇIKTI
GAZİOSMANPAŞA'DA BASKIN YAPILAN EVDEN UYUŞTURUCUSU ZULASI ÇIKTI
GAZİOSMANPAŞA'DA BASKIN YAPILAN EVDEN UYUŞTURUCUSU ZULASI ÇIKTI
GAZİOSMANPAŞA'DA BASKIN YAPILAN EVDEN UYUŞTURUCUSU ZULASI ÇIKTI
GAZİOSMANPAŞA'DA BASKIN YAPILAN EVDEN UYUŞTURUCUSU ZULASI ÇIKTI
GAZİOSMANPAŞA'DA BASKIN YAPILAN EVDEN UYUŞTURUCUSU ZULASI ÇIKTI
GAZİOSMANPAŞA'DA BASKIN YAPILAN EVDEN UYUŞTURUCUSU ZULASI ÇIKTI
GAZİOSMANPAŞA'DA BASKIN YAPILAN EVDEN UYUŞTURUCUSU ZULASI ÇIKTI
GAZİOSMANPAŞA'DA BASKIN YAPILAN EVDEN UYUŞTURUCUSU ZULASI ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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