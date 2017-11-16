Baskın Yapılan Evden Kılıç Çıktı

Kayseri polisi tarafından bir evde yapılan aramada 4 adet av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 17 adet dolu tüfek kartuşu, 3 adet kılıç ve 2 adet kama ele geçirildi.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 adet av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 17 adet dolu tüfek kartuşu, 3 adet kılıç ve 2 adet kama ele geçirildi.



Operasyonda ayrıca S.Ö. isimli 1 kişi gözaltına alındı. - KAYSERİ