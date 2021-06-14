BASKIN YAPILAN EVDE, KAÇAK TOPLANAN 5 ÇUVAL SALYANGOZ ELE GEÇİRİLDİ
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BASKIN YAPILAN EVDE, KAÇAK TOPLANAN 5 ÇUVAL SALYANGOZ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da polisin bir eve yaptığı baskında kaçak olarak doğadan toplanan ve gıda ürünü olarak ihraç edilmek istendiği belirlenen 5 çuval salyangoz ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polisin bir eve yaptığı baskında kaçak olarak doğadan toplanan ve gıda ürünü olarak ihraç edilmek istendiği belirlenen 5 çuval salyangoz ele geçirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen salyangozlar doğaya salınırken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Olay, bugün şehir merkezi Yenice Mahallesi Fuar Alanı civarında meydana geldi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, içerisinde canlı salyangoz bulunan 5 çuval ele geçirildi. Polis olay yerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerini çağırdı. Gelen su ürünleri kontrol ekipleri, çuvallar içerisindeki salyangozları teslim aldı. Evde bulunan M.A.Ç. hakkında kaçak avcılık yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca tutanak tutuldu. Ekipler ardından çuvallardaki salyangozları kamyonete yükleyerek olay yerinde ayrıldı.

İŞLEMEK İÇİN TESİSE GÖNDERİLECEKTİ

Salyangozlar daha sonra kent merkezi çıkışındaki kırsal bir alanda doğaya salındı. Salyangozların Çin ve Japonya gibi bazı ülkelere gıda ürünü olarak ihraç edilmek amacıyla kaçak olarak toplandığı belirlendi. Salyangozların bazı tesislere kilosu 6-7 liradan satıldığı, ardından sıcak su ile haşlandıktan sonra ihraç edildiği kaydedildi. Salyangozların piyasa değerinin ise yapılacak soruşturma sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.

1 HAZİRAN- 31 TEMMUZ ARASI TOPLAMAK YASAK

Öte yandan 1 Haziran- 31 Temmuz tarihleri arasında salyangoz toplamanın yasak olduğu, bu tarihler dışında ise Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün belirlediği yerlerde, yalnızca gerekli belgeyi alanların toplama yapabileceği belirtildi.

BASKIN YAPILAN EVDE, KAÇAK TOPLANAN 5 ÇUVAL SALYANGOZ ELE GEÇİRİLDİ
BASKIN YAPILAN EVDE, KAÇAK TOPLANAN 5 ÇUVAL SALYANGOZ ELE GEÇİRİLDİ
BASKIN YAPILAN EVDE, KAÇAK TOPLANAN 5 ÇUVAL SALYANGOZ ELE GEÇİRİLDİ
BASKIN YAPILAN EVDE, KAÇAK TOPLANAN 5 ÇUVAL SALYANGOZ ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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