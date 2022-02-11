Baskın yapılan evde 235 litre etil alkol ele geçirildi

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 235 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, A.Ö.'nün evinde sahte alkol üretimi yaptığı bilgisini aldı. Ekipler eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 235 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.