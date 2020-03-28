Baskın yapılan evde 18 tüfek ve 3 tabanca bulundu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Baskın yapılan evde 18 tüfek ve 3 tabanca bulundu - Haber
Beyşehir, Konya, 3. Sayfa

Baskın yapılan evde 18 tüfek ve 3 tabanca bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde yapılan aramada, 18 tüfek ve 3 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

28.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:51
Baskın yapılan evde 18 tüfek ve 3 tabanca bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde yapılan aramada, 18 tüfek ve 3 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Bahçelievler Mahallesindeki bir evde çok sayıda silah olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri eve baskın düzenleyerek arama yaptı. Aramada 18 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 72 adet tabanca mermisi ve 52 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Evde bulunan şüpheli B.B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik Haber
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı Haber
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri Haber
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haber
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haber
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Haber
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir
Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir
Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi
Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop Zekeriya Birkan
Magazin Ezgi Mola Funda Arar Ebru Polat Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Tamer Tuna Yılmaz Vural Malcolm Thomas Milli Basketbolcu
Daha Fazla Türk İtalya Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: Baskın yapılan evde 18 tüfek ve 3 tabanca bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 16:34:53. #1.14#
title