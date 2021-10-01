BASKIN SIRASINDA SOKAĞA ATILAN UYUŞTURUCUYU 'MİŞA' BULDU - Haberler
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BASKIN SIRASINDA SOKAĞA ATILAN UYUŞTURUCUYU 'MİŞA' BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, narkotik ekiplerinin bir eve gece yarısı yaptığı baskında 7 şüpheli gözaltına alındı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, narkotik ekiplerinin bir eve gece yarısı yaptığı baskında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler tarafından sokağa atılan bir miktar metamfetamin maddesi ise narkotik köpeği 'Mişa' sayesinde bulundu.

Nazilli'de uyuşturucu ticareti ve kullanımı yönünde ihbar alan Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bulunan bir eve gece saatlerinde baskın yaptı. Baskın sırasında evde bulunan 7 kişiden biri balkona çıkarak elindeki uyuşturucu maddeyi balkondan fırlattı. Gece karalığında sokağa fırlatılan uyuşturucuyu bulamayan polis, olay yerine narkotik köpeği 'Mişa'yı getirdi. Polis eşliğinde sokakta arama yapan Mişa, apartmanın karşısında bulunan arazide otların arasına düşen uyuşturucu paketini buldu.

Öte yandan, evde yakalanan 2 kişinin kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişiden daha önce hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve çeşitli suçlardan dosyası bulunan, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Fırat Teyfur (26), 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz Anar (42) ve uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmaktan suçundan Deniz Taşlıcalı (42) tutuklanırken, İrfan A. (43), Yunus U. (23), Süleyman M. ve Hakkı A.A. (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BASKIN SIRASINDA SOKAĞA ATILAN UYUŞTURUCUYU 'MİŞA' BULDU

BASKIN SIRASINDA SOKAĞA ATILAN UYUŞTURUCUYU 'MİŞA' BULDU

BASKIN SIRASINDA SOKAĞA ATILAN UYUŞTURUCUYU 'MİŞA' BULDU

BASKIN SIRASINDA SOKAĞA ATILAN UYUŞTURUCUYU 'MİŞA' BULDU
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Haber: BASKIN SIRASINDA SOKAĞA ATILAN UYUŞTURUCUYU 'MİŞA' BULDU - Haberler
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