Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne Alaattin Dündar atandı

04.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:34

Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne atanan Alaattin Dündar göreve başladı.

Dündar yaptığı açıklamada, düşük faizli kredilerle çiftçiye her türlü desteği vereceklerini ifade ederek, "Çiftçilere tarımsal ve hayvansal ihtiyaçlarını karşılamak için desteklerimiz düzenli şekilde devam edecek." dedi.

Kaynak: AA