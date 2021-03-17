Baskil SYDV mütevelli heyet üyeleri seçildi
17.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:50
Baskil ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyet üyeleri seçimi yapıldı.
Baskil ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyet üyeleri seçimi yapıldı.
Şakir Benzeş Kültür Merkezinde yapılan toplantıya, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer, İl Genel Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.
Toplantıda, Eskibaskil Mahallesi Muhtarı Celal Aydın ve Şahaplı Köyü Muhtarı Ramazan Akçakaya mütevelli heyeti üyeleri olarak seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN