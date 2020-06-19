Baskil stadı yenileniyor Baskil ilçesinde stadı yenileme çalışması sürüyor.

Baskil ilçesinde stadı yenileme çalışması sürüyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır hizmet veren stadın tribün ve ışıklandırmasının olmamasından dolayı Baskil Şafakspor'un hem maç hem de antrenmanlarda zorlandığını söyledi.

Stadın soyunma odaları ve ışıklandırma kavuşacağını aktaran Akmurat, "Uzun bir süredir sahaya soyunma odaları ve tribün ışıklandırması isteyen gençlerimiz, yeni sezonda yenilecek olan sahayla isteklerine kavuşacak." dedi.

Kaynak: AA