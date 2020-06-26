Baskil Şafak Spor 1. Amatör Lige yükseldi Elazığ'da 2.Amatör Lig'de mücadele eden Baskil Şafak Spor Kulübü 1. Amatör Lig'e yükseldi.

Elazığ'da 2.Amatör Lig'de mücadele eden Baskil Şafak Spor Kulübü 1. Amatör Lig'e yükseldi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, gençlerin özellikle bu yıl çok iyi mücadele ettiğini belirterek, bu başarının devam etmesini diledi.

Şerbetçi, "Baskil Şafak Spor Kulübü Başkanı Mahmut Hükümoğlu, antrenör Hasan Akın ve sporcuları en içten dileklerime kutluyorum. Yeni sezonda başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA