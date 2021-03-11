Baskil MYO Müdürü Bulut, deprem konutlarında incelemede bulundu
11.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:53
Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut, ilçede yapımı süren deprem konutlarında inceleme bulundu.
Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut, ilçede yapımı süren deprem konutlarında inceleme bulundu.
Bulut, 24 Ocak 2020 depremi sonrası okulun önünde yapımına başlanan ve teslim aşamasına gelen konutları incelediklerini söyledi.
İnceleme raporunun hazırlanacağını belirten Bulut, konutların ilçedeki vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN