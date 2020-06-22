Baskil Meslek yüksek okulunda raylı sistemler bölümü açıldı
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Baskil Meslek yüksek okulunda raylı sistemler bölümü açıldı

Fırat Üniversitesine bağlı Baskil Meslek Yüksek Okulu Raylı Sistemler Makinistlik bölümü açıldı.

Baskil Meslek yüksek okulunda raylı sistemler bölümü açıldı
22.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:20

Fırat Üniversitesine bağlı Baskil Meslek Yüksek Okulu Raylı Sistemler Makinistlik bölümü açıldı.

Baskil Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Alper Öğrenmiş yaptığı açıklamada, yüksekokul bünyesinde nitelikli bölümler ve programlar açarak öğrenci sayısını artırma için çaba gösterdiklerini söyledi.

Fırat Üniversitesi bünyesinde bulunan Baskil MYO yeni kurulan Raylı Sistemler Makinistlik Programına bu yıl 30 öğrenci alınacağını aktaran Öğrenmiş, "Bu önemli kararın alınmasında başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'a e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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