Baskil Kaymakamlığı proje ekibi oluşturdu
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Baskil Kaymakamlığı proje ekibi oluşturdu

11.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:53
Baskil Kaymakamlığı proje ekibi oluşturdu

Baskil Kaymakamlığı tarafından ilçedeki çalışmalar için proje ekibi oluşturdu.

Baskil Kaymakamlığı tarafından ilçedeki çalışmalar için proje ekibi oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçede verimli, başarılı, fayda sağlayabilecek projeler üretmek ve hayata geçirmek amacıyla alanında uzmanlardan oluşan ekip oluşturduklarını söyledi.

Yılmaz, "Baskil proje ekibi İlçe merkezi ve köyleri için yapılacak yatırımların iş ve işleyişleri takip ederek çalışmaya başlayacak. Baskil için büyük işleri hayal ediyoruz. Daha güzel işler çıkaracağız. Çünkü her şey bir hayalle başlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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