Baskil Kaymakamı Yılmaz, yol yapım çalışmasını inceledi
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Baskil Kaymakamı Yılmaz, yol yapım çalışmasını inceledi

23.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:30
Baskil Kaymakamı Yılmaz, yol yapım çalışmasını inceledi

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Çavuşlu köy yolunun yapım çalışmasında incelemede bulundu.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Çavuşlu köy yolunun yapım çalışmasında incelemede bulundu.

Kaymakam Yılmaz, Çavuşlu köyünün yolunda keskin ve dar virajların kazalara neden olduğunu, yol genişletme çalışmalarını başlatarak vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracaklarını söyledi.

Kaymakam Yılmaz'a, Baskil İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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