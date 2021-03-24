Baskil Kaymakamı Yılmaz, vatandaşları ziyaret etti
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Baskil Kaymakamı Yılmaz, vatandaşları ziyaret etti

24.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:12
Baskil Kaymakamı Yılmaz, vatandaşları ziyaret etti

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, devletin yaşlı, hasta ve engelli ile diğer dezavantajlı vatandaşların her zaman yanında olduğunu söyledi.

Ziyarette yaşlıların dertlerine ortak olarak onlara moral verdiklerini kaydeden Yılmaz, "Hayata küsmeden, en olumsuz şartlarda bile hep yapılabilecek güzel şeylerin olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir. Annemiz ve babamızdan yaşlıları ziyaret etmeyi gördük." dedi.

Vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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