Baskil Kaymakamı Yılmaz, şehit ailelerini ziyaret etti

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, şehit ailelerini ziyaret etti.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarını ödeyemeyeceklerini söyledi.

Şehitlerin kıymetli bir emaneti olan ailelerini sık sık ziyaret ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Bir sıkıntıları, sorunları varsa çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer ve İlçe Emniyet Amiri Murat Demir de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan