Baskil Kaymakamı Yılmaz, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Baskil Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Yılmaz, hastane ziyaretinde sağlık çalışanları ile bir araya geldi, bayramlarını kutladı, onlara ikramlarda bulundu.

İnsan sağlığı için büyük bir özveri ile sağlık hizmeti sunan başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ettiğini ifade eden Yılmaz, onlara çalışmalarında başarı diledi.