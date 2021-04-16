Baskil Kaymakamı Yılmaz, kontrol noktasını denetledi
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Baskil Kaymakamı Yılmaz, kontrol noktasını denetledi

Baskil Kaymakamı Yılmaz, kontrol noktasını denetledi
Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN - Haberler | Güncel

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yol kontrol noktasını denetledi.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yol kontrol noktasını denetledi.

Kaymakam Yılmaz, ilçe girişinde bulunan jandarma yol uygulama noktasında görevlilerle sohbet etti.

Yılmaz, "Güvenlik ekiplerimiz her zaman yollarda sağ olsunlar görevlerini yerine getiriyorlar. Yapılan uygulamalar ve denetim ile ilgili bilgi aldık. Güvenlik ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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