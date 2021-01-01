Baskil Kaymakamı Yılmaz, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
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Baskil Kaymakamı Yılmaz, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

01.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:39
Baskil Kaymakamı Yılmaz, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Yılmaz, ilçedeki uygulama noktalarında görevli asker ve polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı, sohbet etti.

Vatandaşların da yeni yılını kutlayan Yılmaz'a, Baskil İlçe Emniyet Müdürü Murat Demir ve Baskil İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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