Baskil Kaymakamı Yılmaz, feribot iskelesinde incelemede bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baskil Kaymakamı Yılmaz, feribot iskelesinde incelemede bulundu

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Baskil İmikuşağı köyündeki feribot iskelesinde inceleme yaptı.

Baskil Kaymakamı Yılmaz, feribot iskelesinde incelemede bulundu
26.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:08

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Baskil İmikuşağı köyündeki feribot iskelesinde inceleme yaptı.

Kaymakam Yılmaz beraberinde Baskil İl Genel Meclis üyesi Mithat Gündüz iskeledeki görevlilerden yürütülen hizmetler konusunda bilgi aldıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Battalgazi Atabey İskelesi ile Baskil Şehit Fethi Sekin Feribot İskele arasında araç ve yolcu taşımacılığı yapan feribotlarda aksaklık yaşanmaması için çalışma yürüttüklerini belirterek, bölgedeki köy yollarının da yenileneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu? 3. Sayfa
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi 3. Sayfa
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Magazin
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek Ekonomi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Tecavüzden suçlanan Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Tecavüzden suçlanan Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Koronavirüse yakalanan profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan profesör daha hayata gözlerini yumdu
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
İtalyan golcü Mario Balotelli, yeniden Beşiktaş'ın gündeminde
İtalyan golcü Mario Balotelli, yeniden Beşiktaş'ın gündeminde
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Aleksandr Lukaşenko
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Hande Erçel Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Erol Bulut Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kız Karar Barcelona Gaziantep
Şu an buradasınız: Baskil Kaymakamı Yılmaz, feribot iskelesinde incelemede bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 15:08:12. #1.14#
title