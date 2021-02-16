Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan Suyatağı köyüne ziyaret

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Yılmaz, Suyatağı köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla köyde yapılması planlanan çalışmaları görüştü.

Yılmaz, vatandaşların taleplerini dinlediklerini ifade ederek, köyde su deposunun etrafında meydana gelen toprak kayması ile ilgili de inceleme yaptıklarını aktardı.

Devletin her zaman milletin yanında olacağını dile getiren Yılmaz, "İnşallah en kısa zamanda onaracağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN