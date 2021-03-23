Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan okul inşaatında inceleme
23.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:13
Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, geçen sene meydana gelen depremde zarar gören Baskil İmam Hatip Okulu binasının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaları inceledi.
Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, geçen sene meydana gelen depremde zarar gören Baskil İmam Hatip Okulu binasının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaları inceledi.
Yılmaz, yaptığı açıklamada; güçlendirme onayı çıkan Baskil İmam Hatip Okulu binasında yürütülen çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, firma yetkililerinden bilgi aldıklarını söyledi.
Yılmaz, "İnşallah Baskil İmam Hatip Okulu önümüzdeki dönemde eğitim-öğretime yetişecek." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN