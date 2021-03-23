Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan kurumlara denetim

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ilçedeki kurumlara yönelik denetimleri sürdürüyor.

Yılmaz yaptığı açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na denetimde bulunduklarını ifade ederek, bu sayede iş ve işleyiş hakkında bilgi aldıklarını, eksiklerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yılmaz kurumların her zaman daha kaliteli hizmet ile vatandaşın yanında olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN