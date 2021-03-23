Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan kurumlara denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan kurumlara denetim

23.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:13
Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan kurumlara denetim

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ilçedeki kurumlara yönelik denetimleri sürdürüyor.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ilçedeki kurumlara yönelik denetimleri sürdürüyor.

Yılmaz yaptığı açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na denetimde bulunduklarını ifade ederek, bu sayede iş ve işleyiş hakkında bilgi aldıklarını, eksiklerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yılmaz kurumların her zaman daha kaliteli hizmet ile vatandaşın yanında olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Gökhan Gönül Mesut Bakkal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan kurumlara denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 16:21:10. #1.16#
title