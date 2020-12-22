Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan köy ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan köy ziyareti

22.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:52
Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan köy ziyareti

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz Topaluşğı köyünü ziyaret etti.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz Topaluşğı köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, Baskil İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer, Baskil İlçe Emniyet Amiri Murat Demir ile Topaluşğı köyünde incelemelerde bulundu.

Köy ziyaretlerinde hem yapacakları işleri yerinde gördüklerini hem de vatandaşların taleplerini dinlediklerini kaydeden Yılmaz, "Burada planladığımız işleri yerinde görüp istişare ettik. 24 Ocak depreminde zarar gören Topaluşağı Camisini yerinde inceledik. Yapılması düşünülen cami yerini gördük. İnşallah en kısa camimiz hizmete girer." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Özlem Zengin İsmail Demir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Arda Turan Ümit Şamiloğlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan köy ziyareti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 09:53:29. #1.15#
title