Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan köy ziyareti

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz Topaluşğı köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, Baskil İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer, Baskil İlçe Emniyet Amiri Murat Demir ile Topaluşğı köyünde incelemelerde bulundu.

Köy ziyaretlerinde hem yapacakları işleri yerinde gördüklerini hem de vatandaşların taleplerini dinlediklerini kaydeden Yılmaz, "Burada planladığımız işleri yerinde görüp istişare ettik. 24 Ocak depreminde zarar gören Topaluşağı Camisini yerinde inceledik. Yapılması düşünülen cami yerini gördük. İnşallah en kısa camimiz hizmete girer." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN