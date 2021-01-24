Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan depremin yıl dönümünde açıklama

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, geçen sene 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yaralarının el birliğiyle sarıldığını bildirdi.

Yılmaz yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Depremin getirdiği birçok sorun ve sıkıntıyı beraber aştık, aşmaya da devam ediyoruz." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Baskil ve köylerinde hasar oluşan yapıların yerlerine yenilerinin yapımı devam etmekte. İlçe merkezinde TOKİ öncülüğünde yapılan konutlar hızla ilerlemektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN