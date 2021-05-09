Baskil Kaymakamı Yılmaz, cami inşaatında inceleme bulundu
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Baskil Kaymakamı Yılmaz, cami inşaatında inceleme bulundu

Baskil Kaymakamı Yılmaz, cami inşaatında inceleme bulundu
Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN - Haberler | Güncel

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, depremde hasar gören ve yıkılan Topaluşağı köyündeki caminin yerine inşası camide yürütülen çalışmaları inceledi.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, depremde hasar gören ve yıkılan Topaluşağı köyündeki caminin yerine inşası camide yürütülen çalışmaları inceledi.

Kaymakam Yılmaz yaptığı açıklamada, geçen sene 24 Ocak'ta yaşanan depreminin yaralarını hızla sarmaya çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda Topaluşağı köyü camisinin yapımının hızla devam ettiğini söyledi.

Caminin planlanan sürede tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Yılmaz, "Rabb'im hayır sahiplerinin hayrını kabul etsin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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