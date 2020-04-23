Baskil Kaymakamı Murat'ın 23 Nisan mesajı Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla 100'üncü yıl dönümünün istenilen şekilde kutlanamadığı belirtilen mesajda şunlara yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle anıyor,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA