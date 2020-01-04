Baskil Kaymakamı Murat Açıklaması

04.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:54

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, "Ülkemizin gönlünde taht kurmuş kahraman polis şehit Fethi Sekin'i seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Murat, yayımladığı mesajda, şehit Sekin'in ülkenin sahipsiz olmadığını tek başına gösterdiğini kaydetti. Murat, şunlara yer verdi:

"Ülkemizin gönlünde taht kurmuş kahraman polis şehit Fethi Sekin'i seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Şehit Fethi Sekin ülkemizin gurur kaynağıdır. Ülkemizde ayrı bir cesaret enerjisi oluşturdu. Vatan için göz kırpmadan tereddüt etmen can verileceğini bizlere gösterdi. Bu vesile, bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diler, ailelerine sabırlar diliyorum."

Kaynak: AA