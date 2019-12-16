Baskil Kaymakamı Murat'a öğrencilerden ziyaret

16.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:44

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Vakıfbank İlköğretim Okulunda okuyan özel öğretim öğrencileri Kaymakam Oğuz Cem Murat'ı ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Kaymakam Murat, özel misafirlerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Murat, öğrencilerin el becerileriyle yaptıkları resimleri hediye ettiğini dile getirerek, "Bizler için çok özel ve anlamlı oldu. Özel öğrencilerimize, emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederim. Öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA