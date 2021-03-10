Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'dan Kovid-19 denetimi
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Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'dan Kovid-19 denetimi

10.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:40
Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'dan Kovid-19 denetimi

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, kontrollü normalleşme sürecinde denetimde bulundu.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, kontrollü normalleşme sürecinde denetimde bulundu.

Esnafı gezerek, uyarılarda bulunan Yılmaz, ilçenin orta risk grubunda olmasından dolayı iş yerlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyete geçtiğini söyledi.

Esnafı kurallara uyma konusunda denetlediklerini belirten Yılmaz, "Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunduk. Aynı zamanda tüm vatandaşlarımızı kurallar hususunda uyardık. Unutmayalım ki, sürecin sağlıklı şekilde devamı tamamen bize bağlı. Herkese sağlıklı ve huzurlu günler dilerim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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