Baskil Kayısı Üreticileri Birliği Başkanlığına Zafer Yüzgeç yeniden seçildi
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Baskil Kayısı Üreticileri Birliği Başkanlığına Zafer Yüzgeç yeniden seçildi

Baskil Kayısı Üreticileri Birliği Başkanlığına Zafer Yüzgeç yeniden seçildi
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Baskil Kayısı Üreticileri Birliği Başkanlığına Zafer Yüzgeç yeniden seçildi.

Baskil Kayısı Üreticileri Birliği Başkanlığına Zafer Yüzgeç yeniden seçildi.

Baskil Kayısı Üreticileri Birliği 1. Olağan Genel Kurulu Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde yapıldı.

Genel kuruldu, oy birliğiyle alınan kararla tek aday Zafer Yüzgeç yeniden başkanlığa getirildi.

Yüzgeç, Baskil kayısısının ülke genelindeki tüm pazarlara ulaştırılabilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi için çalışma yapacaklarını belirtti.

Kongreye, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan, Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, il meclis üyeleri ve kayısı birlik üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan

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